Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Trafik kazaları: 7 yaralı - ANTALYA

Trafik kazaları: 7 yaralı - ANTALYA

- Yaralıların ambulansa bindirilmesi - Kaza yapan araçların görüntüsü - Kaza yapan araçların bulunduğu yerden kaldırılması - Karpuz ve kavun yüklü kamyonetten görüntüler - Sürücülerden Yılmaz Tanrıkulu ile röportaj - Polis ekiplerinden detaylar Antalya 'da trafik kazaları: 7 yaralıANTALYA (AA) - Antalya 'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.Yılmaz Tanrıkulu yönetimindeki 20 F 8249 kamyonet, Antalya - Kemer yolu Tünektepe mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 TN 250 plakalı karpuz ve kavun yüklü kamyonetle çarpıştı.Kazada ismi öğrenilemeyen kamyonet sürücüsü yaralandı.Bu arada karşı şeritten gelen otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan biri hamile 6 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.Sürücülerden Yılmaz Tanrıkulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağ şeritte bir aracın yol kenarında durması nedeniyle daralan yolda durmak zorunda kaldığını, bu sırada arkasından gelen karpuz yüklü kamyonun arkadan çarptığını söyledi.

Tanrıkulu, kendileri kaza ile uğraşırken, karşı şeritteki iki araç sürücüsünün de kazaya bakarken kaza yaptıklarını kaydetti.

Hastane Trafik Kazası 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı