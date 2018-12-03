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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik kazaları: 1 yaralı - KARABÜK

Trafik kazaları: 1 yaralı - KARABÜK

- Kaza yerinden görüntüler Karabük 'te trafik kazaları: 1 yaralıKARABÜK (AA) - Karabük 'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Safranbolu ilçesinden Karabük 'e gelen E.M. yönetimindeki henüz plakası belirlenemeyen otomobil, kontrolünü kaybederek bariyerlere ve aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçti.Bir süre sürüklenerek duran otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.Diğer bir kaza ise 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi.A.A. yönetimindeki 16 JEJ 71 plakalı motosiklet, 29. Sokak üzerinde ilerlediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı.Polis, her iki kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Hastane Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Trol Aydınlatma Direği 

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