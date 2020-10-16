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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Trafik ışıklarında araçların camını silen 8 yaşındaki çocuk kamyonun altında kaldı

Trafik ışıklarında araçların camını silen 8 yaşındaki çocuk kamyonun altında kaldı

Olay yerinden görüntü

Polis Cenaze Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Cenazenin görüntüsü
-Cenazenin kaldırılması

( İSTANBUL )- Minik çocuk feci şekilde hayatını kaybetti İSTANBUL

- Bağcılar'da trafik ışıklarında araçların cam silen 8 yaşındaki Suriyeli çocuk, nakliye kamyonunu altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay Çiftlik Mahallesi'nde yaşandı. Trafik ışıklarında araçların camını silen 8 yaşındaki Suriyeli çocuk bir nakliye kamyonunun altında kaldı. Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, minik çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. (ÖFA
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