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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik ışıklarına yuva yapan kumruya şemsiyeli koruma - İZMİR

Trafik ışıklarına yuva yapan kumruya şemsiyeli koruma - İZMİR

- Trafik ışıklarının bulunduğu direğe yuva yapan kumru - Şemsiyeden görüntü - Semih Uzunoğlu'nun konuşması - Erhan Erteke'nin konuşmasıTrafik ışıklarına yuva yapan kumruya şemsiyeli koruma - İzmir 'in Beydağ ilçesinde buzdolabı tamirhanesinde çalışan 17 yaşındaki Semih Uzunoğlu, trafik ışıklarına yuva yapan kumruyu güneşten korumak için direğe şemsiye taktıİZMİR (AA) - İzmir 'in Beydağ ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki genç, trafik ışıklarının bulunduğu direğe yuva yapan kumruyu güneşten korumak için direğe şemsiye monte etti.Kültür Caddesi'ndeki trafik ışıklarının bulunduğu direkteki şemsiye ve altındaki kumru yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor.Güneşin yakıcı etkisinden kumruyu şemsiye ile korumaya alan Semih Uzunoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buzdolabı tamirhanesinde çalıştığını söyledi.

İşe gidip gelirken trafik ışıklarının bulunduğu direğe yuva yapan kumruyu gördüğünü anlatan Uzunoğlu, "Havalar bayağı sıcak ve direğe konan kumrunun da bu durumdan etkileneceğini düşündüm. Bunun üzerine satın aldığım şemsiyeyi direğe monte ettim. Her geçtiğimde şemsiyenin yerinde olup olmadığına bakıyorum." dedi.
Beydağ'da yaşayan Erhan Erteke da bunaltıcı sıcaklarda hayvanlara da sahip çıkılması gerektiğine işaret ederek, kumruyu şemsiye ile koruyan genci tebrik etti.

Buzdolabı Muhabir Hayvan 

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