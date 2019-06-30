Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Trafik ışıklarına çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti - İZMİR Haberi

Trafik ışıklarına çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti - İZMİR Haberi

- Kaza yerinden görüntüler - Sürücünün emniyet kemerinin arkadan takma detayıTrafik ışıklarına çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti - İzmir 'de kavşağa hızlı girerek trafik ışıklarına ve MOBESE direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi - Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün emniyet kemerinin arkadan bağladığı görüldüİZMİR (AA) - İzmir 'in Balçova ilçesinde kavşağa hızlı giren otomobil kaza yaptı, araçtaki 2 kişi öldü. İzmir - Çeşme Otoyolu'nda, Balçova'dan Konak istikametine giden 35 KEY 27 plakalı otomobil Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı Levent Marina kavşağında trafik ışıklarına ve MOBESE kameralarının bulunduğu direğe çarptı.Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde bulunan Bilal Uğurtekin ve Ahmet Karasakal yola savruldu.Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.112 Acil Servis ekipleri yaptığı incelemede Uğurtekin ve Karasakal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Uğurtekin ve Karasakal'ın cesetleri savcılık incelemesinin ardından Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı.Otomobil sürücüsünün emniyet kemerini arkadan bağladığı görüldü.

Polis Kamera Emniyet Kemeri Avcılık Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı