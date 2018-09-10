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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik ihlallerini Drone yakaladı, Jandarma ceza yazdı

Trafik ihlallerini Drone yakaladı, Jandarma ceza yazdı

Drone'den detay görüntü

Para Cezası Jandarma Trafik Denetimi 

-Trafik ihlali yapan aracın drone ile belirlenip, durdurulması
-Drone görüntüleri

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Salihli ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri drone destekli trafik denetimi yaptı. Denetimde sürücülerin trafik ihlallerini drone yakalarken, jandarma ekipleri de ceza yazdı. Sorumluluk alanındaki vatandaşların trafikteki huzur ve güvenini sağlamak adına denetimlerini titizlikle sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Köprübaşı-Salihli Yolu Gölmarmara kavşağında drone destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen’in katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada trafik kazalarına davetiye çıkaran, hatalı solama yapan, trafik ihlali yapan sürücüler havadan drone ile görüntülenip, idari para cezası uygulandı. Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda drone eşliğinde yapılan uygulamaların devam edeceğini ifade etti.

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