Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Trafik ihlalleri drone ve KGS kameralarına yansıdı Haberi

Trafik ihlalleri drone ve KGS kameralarına yansıdı Haberi

Drone ve KGS kameralarına takılan kural ihlalleri, Yalova Emniyeti Kent Güvenlik Sistemi Merkezinden görüntüler, bir emniyet yetkilisinin bilgi vermesi, detaylar.

( YALOVA ) -- Yalova’da 23 bin araca 5 milyon TL ceza kesildi YALOVA

Güvenlik Sistemi Lyon Kamera Ölümlü Basın Mensupları 


- Yalova’da yapılan trafik ihlalleri drone ve kent güvenlik sistemi kameralarına yansıdı. Yalova Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü yerden olduğu kadar havadan ve MOBESE kameraları ile de denetimlerini sürdürüyor. Drone ve kent güvenlik sistemi kameralarına yansıyan sürücü hataları basın mensupları ile paylaşıldı. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “2019 yılında 2018 yılına oranla ölümlü trafik kazalarında ciddi bir düşüş yaşandı. Bunun devamını sağlamak için il merkezinde KGS ve drone ile denetimler gerçekleştiriyoruz. Buradan karar tutanağı düzenleyerek de cezai müeyyide uyguluyoruz. Sürücülerin bunu bilmesini de istiyoruz” denildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü tarafından verilen bilgide 46 noktada 128 hareketli kamera ve drone ile yapılan denetimlerde 2018 yılında 23 bin 323 araca 4 milyon 939 bin 270 TL cezai işlem uygulandığı dile getirildi.
(SÇ-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı