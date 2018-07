Trafik helikopterleri suçlulara göz açtırmayacak

-Uygulama noktasındaki ekrandan helikopterin çektiği görüntüleri izleyen polis

-Araç içinden vatandaş röp.

-Uygulama noktası üzerinde uçan helikopter

-Polis köpeği araç içi araması

-Muğla Trafik Şube Müdürü Raşit Tosun



( MUĞLA )- Bodrum’da helikopterli trafik denetimi MUĞLA



- Yerli ve yabancı turistlerin ziyaretleriyle artan nüfus ve buna bağlı olarak trafik yoğunlukları nedeniyle,Bodrum genelinde helikopter ile trafik denetimleri başladı.

Trafikteki kural ihlallerini anında kamera ile tespit ederek control noktalarına bildirecek olan polis helikopteri asayiş suçlarında da önemli rol oynayacak. Türkiye’de 14 adet bulunan Polis helikopterlerinde biri yaz sezonu boyunca Muğla bölgesinde görev yapacak. Trafikteki kural ihlallerini anında kamera ile tespit ederek control noktalarına bildiren polis helikopteri asayiş suçlarında da kullanılacak. Tatile gelen turistlerin can güvenliği ve karayollarındaki trafik yoğunluğuna anında müdahale edilmesinin amaçlandığı uygulama sürücülerden de tam not aldı. İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya helikopter ile Bodrum'u havadan denetledi. Uygulama ile ilgili açıklama yapan Muğla Trafik Şube Müdürü Raşit Tosun şunları söyledi "İl genelinde turizm sezonu boyunca, gerek karadan gerek havadan trafik kontrollerimiz en üst seviyede sürecek. Bodrum’un bütün alanları, bunlarda özellikle trafik kurallarını ihlal eden araçlara, hatalı sollamalar, yakın takipler tamamıyla havadan kontrol edilecek. Marmaris’te de yapılacak bu aynı uygulama ve Fethiye bölgemizde de tüm tamamıyla tüm sorumluluk alanımızda karayollarında havadan kontrolümüz en üst seviyede sürecek. Bundaki amacımız kesinlikle halkımızın her hangi bir zarar görmemesi, her hangi bir kaza sebebiyet vermesini önlemek için bütün alanlardaki tedbirlerimizi bu sezon rahat atlatılması için en üst sevide kullanıyoruz. Şimdi sadece elbette ki ilimizde bulunduğu sürece, turizm sezonu boyunca tüm asayiş şubesine ait olan suçlarda, mesela plajlarımız üzerindeki olumsuzlukta, hırsızlık olaylarında veya bir kovalamaca da her türlü donanımda kullanılmak üzere tam olarak 7-24 olarak daha iyi hizmet vermektedir helikopterimiz." Öte yandan ilçe girişindeki uygulama noktalarında da kontroller aralıksız devam ettiği görüldü.