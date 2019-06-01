Trafik ekipleri yola çıkan sürücüleri “Yaşam Tüneli”ne aldı

-Yaşa tüneli çadırı

-Sürücülerin çadıra girmesi

-Sürücülerin konuşması

-Trafik Şube Müdürünün açıklamaları

-Uygulamadan detay



( ERZURUM )- Vatandaşlar sinevizyon izletilerek trafik kuralları konusunda uyarıldı ERZURUM



- Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri şehirlerarası yollarda trafik denetimlerini artırdı. Ekipler Yaşam Tüneli uygulamasıyla sürücüleri bilgilendirdi. Erzurum - Erzincan karayolu uygulama noktasında trafik denetimlerini sürdüren ekipler, “Yaşam Tüneli” projesi kapsamında yol kenarına kurdukları çadırda araçları içeriye alarak vatandaşları simülasyon uygulamaları ile bilgilendiriyor. Yaşam Tünelinden çıkan araç sürücüleri izledikleri sunumdan çok memnun olduklarını belirterek, uygulamanın çok faydalı olacağına inandıklarını belirtti.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Murat Parmaksızoğlu uygulama hakkında yaptığı açıklamada, “Erzurum Emniyet Müdürlüğü olarak Yaşam Tüneli projesi ile özellikle uzun yola giden sürücüleri buraya alarak bilgilendiriyoruz. Sinevizyon izleterek genel olarak trafik kurallarını anlatıyoruz. Özellikle hız yapmamalarını istiyoruz” diye konuştu.

Uygulamaya katılan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetlemede görevli polisler araç sürücülerine gerekli uyarıları yaptıktan sonra sürücülere broşür verdi.

