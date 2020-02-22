Trafik eğitimi için Marmaris’e geldiler Haberi

-Zabıtaların öğrencilere trafik kurallarını anlatması

-Öğrencilerle zabıtaların diyaloğu

-öğrencilerin akülü araçlarla trafik pistinde kurallara uygun sürüş yapmaya çalışması



( MUĞLA ) - MUĞLA



- Marmaris Belediyesi tarafından çocukların trafik eğitimini erken yaşta alması ve kaliteli zaman geçirebilmesi amacıyla hayata geçirilen Trafik Eğitim Parkı, Ortacalı öğrencileri ağırladı. Ortaca’da eğitim gören ilkokul 1. sınıf öğrencisi 60 çocuk uygulamalı trafik eğitimi almak için Marmaris Trafik Eğitim Parkı’na geldi. Zabıta Ekiplerinin öncülük ettiği eğitimlerde çocuklara teorik ve pratik bilgiler verildi.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Osman Güzel’den trafik kurallarını öğrenen öğrenciler eğlenirken, öğrenme şansı yakaladı. Sırayla akülü araçları kullanan çocuklar trafikle ilgili sorular da sordu. Bulundukları ilçede benzer bir eğitim bulunmadığı için Marmaris’e geldiklerini belirten İlkokul’un Müdür yardımcısı Levent Gürel; “1.sınıfa giden 60 öğrenciyle geldik. Öğrencilerimiz burada uygulamalı olarak yaşayarak trafik kurallarını öğrendiler. Marmaris Belediyesi’ne ve Zabıta Müdürlüğü’ne misafirperverliklerinden ve ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.

Ortacalı minikler benzin istasyonu, mini tren ve trafik ışıklarıyla çocuklara kendilerini sürücü gibi hissettiren parkta cıvıl cıvıl bir gün geçirdi. (İK-Y)



loading...