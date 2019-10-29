Trafik cezasından yarım saat sonra otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı - SAMSUN
: - Samsun Ankara karayolu Sarıışık mevkisi - Olay yeri ve devrilen 06 BT 0883 plakalı otomobil - Sağlık ekiplerinin çalışması - Polis, Jandarma ve itfaiye ekiplerinin olay yeri incelemesiTrafik cezasından yarım saat sonra otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı - Samsun 'un Atakum ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Annesi ve babaannesini kaybeden, babası ile yaralanan sürücüye kazadan yarım saat önce "Araç kullanırken telefonla konuşma cezası" kesildiği öğrenildiSAMSUN (AA) - Samsun 'un Atakum ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Giresun'dan Ankara'ya giden Hüseyin Berber'in kullandığı 06 BT 0883 plakalı otomobil, Samsun Ankara kara yolu Sarıışık mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.Kazada, Berber'in annesi Hülya ile babaannesi Adile Berber hayatını kaybetti.Yaralanan sürücü ile babası Mehmet Berber, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ve Jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.Sürücüye kazadan yarım saat önce Tekkeköy uygulama noktasında "Araç kullanırken telefonla konuşma cezası" kesildiği öğrenildi.
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