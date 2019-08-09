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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Trafiğin durma noktasına geldiği Çamlıca Gişeler havadan görüntülendi

Trafiğin durma noktasına geldiği Çamlıca Gişeler havadan görüntülendi

Drone ile trafik görüntüsü

( İSTANBUL )- Kurban Bayramı öncesinde Çamlıca Gişeler’de trafik yoğunluğu İSTANBUL

Uzunlu Trafik Yoğunluğu 


- Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların yollara akın etmesiyle İstanbul’un belli noktalarında trafik adeta durma noktasına geldi. Trafiğin kilitlendiği Çamlıca Gişeler’de oluşan kilometrelerce uzunluğundaki araç kuyruğu havadan görüntülendi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar memleketlerini ziyaret etmek için yollara çıktı. Vatandaşların yollara akın etmesiyle İstanbul’un bazı noktalarında trafik adeta kilitlendi. O noktalardan biri olan Çamlıca Gişeler’de de trafik durma noktasına geldi. Gişelerin olduğu yolda yoğun trafik nedeniyle kilometrelerce uzunluğunda araç kuyrukları oluştu. Çamlıca Gişeler’de oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
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