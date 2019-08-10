Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Trafiğin akıcı olduğu E-5 karayolu havadan görüntülendi İzle

Trafiğin akıcı olduğu E-5 karayolu havadan görüntülendi İzle

Drone görüntüsü

Bild Efes Trafik Yoğunluğu Şehir İçi 

-trafikten detay
-röportajlar
-detaylar

( İSTANBUL )- Bayram tatili nedeniyle İstanbul boşaldı, trafik rahatladı İSTANBUL

- Kurban Bayramından dolayı vatandaşların İstanbul’u terk etmesiyle, şehir içindeki trafik büyük ölçüde azaldı. Bayram arefesi olan Cumartesi sabahı trafiğin akıcı olduğu E-5 karayolu havadan görüntülendi. Kurban Bayramı nedeniyle memleketlerine giden ya da tatile çıkan vatandaşlar İstanbul’u terk etti. Vatandaşların şehirden gitmesiyle, bayram arefesi olan Cumartesi günü trafik yoğunluğunda azalma oluştu. Bayram tatili nedeniyle İstanbul boşalırken, şehrin trafiği rahatladı. E-5 karayolunda da normalden farklı olarak sabah saatlerinde trafiğin akıcı olduğu gözlendi. Araç sürücüleri, tıkalı olmayan yollarda rahatça seyahat edebildi. Trafiğin akıcı olduğu E-5 karayolu drone ile havadan görüntülendi. İstanbul’da trafiğin akıcı olmasıyla ilgili konuşan bir vatandaş, “İstanbul trafiği çok güzel oldu, rahatladı. Millet hayırlısıyla bayramını yapsın gelsin. Her zaman böyle olmuyor, bugün çok güzel” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Efes 2018'de gövde gösterisiEfes 2018'de gövde gösterisi
Efes-2018’den Düşman Titreten KarelerEfes-2018’den Düşman Titreten Kareler
Sinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da YankılandıSinemanın Büyülü Melodileri Celsus'da Yankılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu KarşılamaCumhurbaşkanı Erdoğana İzmirde Coşkulu Karşılama
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Anadolu Efes - Laboral KutxaAnadolu Efes - Laboral Kutxa
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı