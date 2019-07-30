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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı - İSTANBUL İzle

Trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı - İSTANBUL İzle

- Gözaltına alınan zanlı Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye ceza - Minibüs şoförüne 2 bin 170 lira para cezası kesilirken, şoförün sürücü belgesine 6 ay el konuldu, araç trafikten men edildiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 2 bin 170 lira ceza kesilen minibüs şoförünün aracı trafikten men edildi, sürücü belgesine 6 ay el konuldu. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Temmuz'da Ataşehir Örnek Mahallesi'nde bir minibüsün trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesiyle ilgili çalışma başlattı.Ekipler, görüntülerde yer alan minibüsün plaka bilgilerinden sürücüsünün Halil Özcan B. (25) olduğunu tespit etti.Operasyonla gözaltına alınan Halil Özcan B'ye, "trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek"ten bin 2 lira, "tescilli araca yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak"tan 844 lira, "trafik işaretlerine uymamak"tan 108 lira, "trafik güvenliği ve düzenine uymamak"tan 108 lira, "araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek"ten 108 lira olmak üzere toplam 2 bin 170 lira para cezası uygulandı ve araç trafikten men edildi.Sürücü belgesine 6 ay el konulan Halil Özcan B'nin hakkında adli işlem yapıldı.

Minibüs Şoförü Trafik Güvenliği Para Cezası Sürücü Belgesi Gesi 

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