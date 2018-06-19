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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Trafiğe sinirlendi motosikletini ateşe verdi

Trafiğe sinirlendi motosikletini ateşe verdi

İtfaiye müdahalesi detay

Benzin Deposu Trafik Yoğunluğu Benzin Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Hurdaya dönen motosiklet detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da A.G isimli şahıs şehir merkezinde oluşan trafik yoğunluğuna sinirlenerek kullandığı motosikletini ateşe verdi. Hatay’ın Antakya İlçesi Kurtuluş Caddesinde meydana gelen olayda, plakası olmadığı için polislerden kaçtığı iddia edilen motosiklet sürücüsü caddede oluşan trafik nedeniyle polislerden kaçamadı. Caddede oluşan trafiğe sinirlendiği iddia edilen A.G isimli şahıs, yere devirdiği motosikletinin benzin deposu kapağını açarak çakmakla ateşe verdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen motosiklet yangınında kimseye zarar gelmezken, motosiklet kullanılamaz hale geldi. Motosikleti ateşe veren şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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