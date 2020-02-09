Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Trafiğe kapanan yollar vatandaşların eğlence mekanı oldu

Trafiğe kapanan yollar vatandaşların eğlence mekanı oldu

Kardan görüntü

Eğlence Mekanı Kayak Merkezi Engelli Personel Hamile Kadın Pazar Günü 

-Eğlenen vatandaşlar
-Röportajlar
-Tulum eşliğinde oynayanlar

( RİZE - ÖZEL) RİZE

- Rize merkez ve ilçelerinde mahalle aralarındaki yolların kar nedeniyle ulaşıma kapanmasını fırsat bilen vatandaşlar şambrel ve poşetlerle kayarak gönüllerince bir pazar günü geçirdiler. Rize merkez ve ilçelerinde şiddetli yağan kar etkisini sürdürüyor. Aralıksız yağan kar nedeniyle 329 köy yolu ulaşıma kapandı. Rize Valiliği’nden yapılan açıklamayla ise eğitim ve öğretime 2 günlük ara verildi.
Pazartesi ve Salı günü okulların tatil olduğunu duyuran Rize Valiliği aynı zamanda kamuda çalışan engelli personel ve hamile kadınlarında idari izinli sayılacağı dile getirildi.
Öte yandan karın araç trafiğine kapattığı mahalle yollarını vatandaşlar eğlence mekanına çevirdi. Yolun ulaşıma kapanmasını fırsat bilen vatandaşlar şambrel ve poşetlerle yokuşları kayak merkezine çevirdi. Bazı vatandaşlar ise kar üzerinde tulum çalarak geniş horon halkalarıyla eğlencenin tadını çıkardı. O anlar ise renkli görüntülere sahne oldu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
'Kardeşim hamile dedi' ama.. Sonrası korkunç!'Kardeşim hamile dedi' ama.. Sonrası korkunç!
Kibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyorKibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyor
1.5 yıldır hamileyim, doktorlar sezeryan yapmıyor1.5 yıldır hamileyim, doktorlar sezeryan yapmıyor
Hamile hayat kadını parada anlaşamayınca pencereye çıktıHamile hayat kadını parada anlaşamayınca pencereye çıktı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı