Trabzonlu iş adamı Oltan'ın cenazesi toprağa verildi - TRABZON
- Trabzon lu iş adamı Kenan Oltan'ın cenazesi - Cenazeden genel görüntü - Cenaze namazının kılınması Trabzon lu iş adamı Oltan'ın cenazesi toprağa verildiTRABZON (AA) - Trabzon 'da tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının (TTSO) eski meclis başkanlarından Kenan Oltan (91) son yolculuğuna uğurlandı.Oltan için Kemerkaya Mahallesi'ndeki İskenderpaşa Camisi'nde düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, iş adamları ve vatandaşlar katıldı. Vali Yavuz, Oltan'ın oğlu iş adamı Orhan Oltan ve diğer aile üyelerine taziyelerini iletti. Oltan'ın cenazesi, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Trabzon Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Türkiye'de uzun yıllar fındık ihracatında rekortmenliği elinde bulunduran Oltan Gıda'nın sahiplerinden Kenan Oltan, TTSO'da meclis başkanlığı, başkan vekilliği ve üyelik görevlerinde bulundu.