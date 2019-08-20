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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Trabzonlu hacılar yurda döndü - TRABZON

Trabzonlu hacılar yurda döndü - TRABZON

- Trabzon lu hacılar yurda döndü - Trabzon Havalimanı - Hacıların dönüşünü bekleyen hacı yakınları - Hacılarla yakınları arasında yaşanan duygusal anlar - Hacılarla röportaj Trabzon lu hacılar yurda döndü - Hac ibadetinin ardından kutsal topraklardan dönen 322 hacı ile yakınlarının buluşmasında duygusal anlar yaşandıTRABZON (AA) - Türkiye'den kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getiren Trabzon lu hacılar, yakınları tarafından karşılandı.Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla Trabzon 'dan kutsal topraklara giden 322 hacı memleketlerine döndü. Trabzon Havalimanı'na gelen hacıların yakınları ile buluşması sırasında duygusal anlar yaşandı.Hac ibadetini yerine getiren kafiledeki 15 aylık Amine Hayal Rizelioğlu'nun babası Murat Rizelioğlu, 6 yıldır hacca gidebilmek için beklediklerini söyledi.

Rizelioğlu, kızının şansına hac ibadetini ailesiyle birlikte yerine getirdiğini belirterek, "Mutluluğumuzu burada ne kadar dile getirsek azdır. O duyguyu orada yaşamak gerekiyor. Türk insanı olarak biz hep haccı en sona bırakıyoruz ama yanlış yargı. Bence insanın 30'lu yaşlarında hacca gitmesi gerekiyor. Kızım, kafilemizin ve Trabzon umuzun en küçük hacısı. Çocukla orada uğraşmak gerekiyor ama insan sabrediyor." dedi.
Süleyman Ardıç ise duygularını, "İbadetimizi hakkıyla yerine getirmeye gayret ettik. Mutluyuz, inşallah gitmeyenlere de Allah en kısa zamanda nasip eder." cümleleriyle dile getirdi.Neriman Yomralı da ilk kez hacca gittiğini anlatarak, "Çok güzel bir duygu. Herkesin bunu yaşamasını isterim." diye konuştu.
Hacca gitmenin çok farklı bir duygu olduğunun altını çizen Yusuf Vehbi Bayraklı ise "9 yıldır hac kurasını bekliyordum ve yedeklerden çıktı. Hac ibadetini yerine getirmek için bekleyenlere Rabbim inşallah en kısa zamanda nasip eder." dedi.

Hac Kurası Kutsal Topraklar Kutsal Toprak İbadet Hac İbadeti 

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