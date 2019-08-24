Trabzonlu gazetecilerden Erciş Kaymakamlığına ziyaret



- İçişleri Bakanlığı himayesinde devam eden ‘Kardeş Şehirler' projesi kapsamında Van’a kültürel ziyaret düzenleyen Trabzonlu gazeteciler, ziyaretlerinin son gününde Erciş'e gelerek Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu’nu ziyaret etti. İçişleri Bakanlığının ‘Basın Mensupları Gönül Elçileri ve Kardeş Şehirler' projesi kapsamında Trabzon'dan Van'a gelen yaklaşık 25 gazeteci, Van'daki gezi ve ziyaretlerinin ardından memleketlerine dönerken Van’ın en büyük ilçesi Erciş’te de ziyaretlerde bulundular. Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu’nu makamında ziyaret eden gazeteciler kendilerine gösterilen yakın ilgiden ötürü ilçe Kaymakamı ve Erciş halkına teşekkürlerini ilettiler. Trabzonlu gazeteciler daha sonra Erciş Şairler ve Yazarlar Derneği tarafından onurlarına düzenlenen kahvaltının ardından ilçeden ayrıldılar.

