Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Trabzon ve Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Trabzon ve Gümüşhane'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

Çakırgöl'den kar görüntüsü

( TRABZON )- Çakırgöl beyaza büründü TRABZON

Buz Tutan Göl Kayak Merkezi Hava Sıcaklıkları Kar Sürprizi Yağan 


- Trabzon ile Gümüşhane arasındaki Zigana Dağ silsilesinin en yüksek dağlarından olan 2 bin 533 rakımlı Çakırgöl Dağı bölgede hava sıcaklıklarının düşmeye başlaması ile birlikte beyaza büründü. Dağa ismini veren Çakırgöl, hem Gümüşhane hem de Trabzon'dan zaman zaman arazi araçları ile gelen doğa tutkunlarının uğrak yeri olurken, son olarak bölgeye çıkan doğa tutkunları kar sürprizi ile karşılaştı. Kış aylarında genellikle buz tutan göl, dağın eteklerinden çıkan ve halk arasında ''göze'' olarak bilinen ve topraktan çıkan buz gibi tatlı suyu olan 8 küçük çağlayan ile besleniyor. Erken kar yağması ve uzun süre yağan karın erimemesi nedeniyle kayak merkezi olarak da çok uygun bir araziye sahip olan Çakırgöl'e geçmişte Kış Turizm Merkezi yapılması planlanmış ancak bir türlü hayata geçirilememişti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır NoktasındaBakan Akar Ve Komutanlar Sınırın Sıfır Noktasında
29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar29 Ekim Kabul Töreninden Fotoğraflar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Babaya Son BakışBabaya Son Bakış
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı