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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Trabzon'un Yomra-Özdil karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Trabzon'un Yomra-Özdil karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Trabzon karayolu heyelan

Yağış Uyarısı Şiddetli Yağış 

-Yoldan ve dereden görüntü
-detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon’un Araklı ilçesinde önceki gün 7 kişinin ölümü, 3 kişinin de kaybolmasının ardından bugün de Yomra ilçesinde şiddetli yağış etkili oluyor. Demirciler mahallesinde bir ev heyelan nedeniyle yıkılırken, Yomra-Özdil karayolu Taşboğazı mevkiinde yolda yaşanan çökme ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Trabzon Valiliği Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trabzon için 'sarı alarm' vermesinin ardından bir açıklama yaparak ilçe ilçe sel ve şiddetli yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarının ardından Yomra ilçesinde şiddetli yağış sonrası ilçeye bağlı Demirciler Deresi'nde bir evin heyelan nedeniyle yıkıldığı bilgisi geldi. Bölgeye çok sayıda UMKE, AKUT ve AFAD ekibi gönderilirken, bölgedeki şiddetli yağış sonrası Yomra Deresi'nin debisi şiddetli yağış sonrası arttı. Yine Yomra-Özdil karayolu Taşboğazı mevkiinde yolda yaşanan çökme ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
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