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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Trabzon'un fethinin 558. yıl dönümü kutlandı

Trabzon'un fethinin 558. yıl dönümü kutlandı

- Mehteran ekibinin yürüyüşü ve konseri - Vatandaşların ilgisiTRABZON (AA) - .Ortahisar ilçesindeki Zağnos Burcu önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende bir konuşma yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, kentin tarihi birikimi açısından önemli bir konumda bulunduğuna işaret ederek, "Hem Osmanlı imparatorluğu, hem de kurucumuz Atatürk'e ev sahipliği yapmış bir şehrin insanlarıyız. Böyle bir şehire hizmet vermekten dolayı gurur ve onur duymaktayız." dedi.
Ataman, gençlerin fikirlerine her zaman değer verdiklerini ifade ederek, "Bizleri sorgulayın, bizden isteyin. Daha iyi yaşayabileceğimiz Trabzon 'un nasıl inşa edilebileceği konusunda kapımız 24 saat sizlere açıktır." ifadesini kullandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran ekibinin verdiği konserin ardından düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ahmet Burak Yürüten ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'in de katıldığı tören, şerbet ikramıyla son buldu.

Yarış General Saygı Duruşu Öğrenciler 

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