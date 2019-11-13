Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka yaylasında yıkım gerginliği Video



- Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka yaylasında kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında yıkım ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren yıkım gerçekleştirmek isteyince vatandaşların engeliyle karşılaştı. Yıkım ekiplerine, jandarma güçlerine ellerine yıkım tebligatı ulaşmadığını belirten kaçak yapı sahipleri duruma tepki gösterdi. Zaman zaman gergin anların yaşandığı yaylada vatandaşların tepkileri sürüyor. Vatandaşlar ellerine bir tebligat ulaşması halinde evlerinin boşaltacaklarını ifade ederken, yayladaki gergin bekleyiş devam ediyor.



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