Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 8'e yükseldi



- Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 5 gün önce meydana gelen selde ölü sayısı 8'e yükseldi. Cesedi bulunan şahsın kime ait olduğu öğrenilemezken, ceset Araklı Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan resmi bilgilere göre selde hayatını kaybeden 8 kişinin kimlikleri belli olan 7 kişi ise şöyle: "Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan, Erdoğan Uzun, Ali Kemal Çoşkuner" (EK-

