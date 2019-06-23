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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 8'e yükseldi

Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 8'e yükseldi

Arşiv ve olay yeri foto

( TRABZON ) - TRABZON

Hastane 


- Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 5 gün önce meydana gelen selde ölü sayısı 8'e yükseldi. Cesedi bulunan şahsın kime ait olduğu öğrenilemezken, ceset Araklı Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan resmi bilgilere göre selde hayatını kaybeden 8 kişinin kimlikleri belli olan 7 kişi ise şöyle: "Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan, Erdoğan Uzun, Ali Kemal Çoşkuner" (EK-
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