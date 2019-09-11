Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Trabzon Şehit Aileleri Derneği HDP önünde Türk bayrağı açtı

Trabzon Şehit Aileleri Derneği HDP önünde Türk bayrağı açtı

türk bayrağı açmaları

Şehit Şehit Yakınları Oturma Eylemi Allah Türk Bayrağı 

-Ailelere ziyaret
-Ahmet Külekçi konuşması
-detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere bir destek de Trabzon’dan geldi. Trabzon Şehit Aileleri Derneği üyeleri, eylem yapan aileleri ziyaret ederek, HDP il binası önünde Türk bayrağı açtı.Kayıp çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelere destekler devam ediyor. Diyarbakır Şehit Aileleri Derneği ile Trabzon Şehit Aileleri Derneği adına Ahmet Külekçi, Anadolu Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonundan Sultan Bilden ve Şehit Gazi Birlik-Sen Genel Başkan Yardımcısı Nusret Dinç, aileleri ziyaret ederek destek oldu. Ziyaret sonrası Diyarbakır ve Trabzon Şehit Aileleri Derneği adına açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanlığı Kardeş Şehir Projesi Koordinatörü Ahmet Külekçi, "Biz annelerin bu eylemlerini çok önemli ve anlamlı buluyoruz. İnşallah buradaki destek daha da çoğalır. 80 milyonun kalbinin de burada olduğuna inanıyoruz. Bütün sevgimiz ve merhametimiz ile buradayız. Hem Karadeniz’den şehit ve gazi ailelerinin selamlarını getirdim hem de buradaki şehit yakınlarımızla beraber desteğimiz her zaman sürecektir" dedi.
Ailelerin HDP il binası önündeki eylemleri devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı