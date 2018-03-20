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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Trabzon ile Malazgirt arasında kardeşlik köprüsü

Trabzon ile Malazgirt arasında kardeşlik köprüsü

Görüntü Dökümü

Toplantı Allah Kırtasiye Malzemesi Kullar Öğrenciler 

-Köy okullarından detaylar
-Yardım malzemelerinden detaylar
-Yardımların sınıflarda dağıtımı detayları
-Öğrenci temsilcisi Görkem Ulusoy konuşması
-Öğrenci temsilcisi Mazlum Doğan Demir konuşması
-Öğrencilerin destek mesajları detayları

( MUŞ ) MUŞ

- Trabzon İl Öğrenci Temsilcisi, Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak başlattığı kampanya kapsamında 600 kişilik giyim ve kırtasiye malzemesini Muş’un Malazgirt ilçesindeki öğrencilere dağıttı.
Muş İl Öğrenci Temsilcisi olan Malazgirtli Mazlum Doğan Demir’in Ordu İl Öğrenci Meclisi Toplantısında tanıştığı ve kentte okuyan öğrenciler için giyim ve kırtasiye yardımı istediği Trabzon İl Öğrenci Temsilcisi Görkem Ulusoy ve arkadaşları Muhammed Dinç, Bilal Çamkerten ve Emin Karayavuz, yaklaşık 600 öğrenci için giyim ve kırtasiye yardımı getirerek, Malazgirt’teki köy okullarında okuyan öğrencilere dağıttılar. Muş’un Malazgirt ilçesinde bulunmaktan son derece mutlu olduğunu ifade eden Trabzon İl Öğrenci Temsilcisi Görkem Ulusoy, “Sultan Alparslan’ın yurdunda olmaktan son derce onurlu ve gururluyum. Muş İl Öğrenci Temsilcisi kardeşimle Ordu’da yapılan toplantıda tanıştım. Çok sıcakkanlı bir insan. Kendisi ile konuşup Muş ile kardeş şehir olalım dedim. O da çok sevindi. Benden Muş ve ilçelerinde okuyan öğrenciler için giyim ve kırtasiye yardımı istedi. Bende Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçerek bir kampanya başlattım. Kampanya çerçevesinde topladığımız giyim ve kırtasiye malzemelerini getirtip buradaki kardeşlerimize dağıttık. İnanın çok mutlu oldum. Gerek öğrenciler gerekse köy halkı bizlere inanılmaz sevgi gösterisinde bulundular, bizleri bağırlarına bastılar. Ben ve arkadaşlarım Malazgirt ilçesini çok sevdik, inşallah bir daha gelmek nasip olur. Buradan Trabzonlu iş adamımız Mihrap Altınışık’a, Akçabat Belediyesi ile Ortahisar Belediyesi ve bizlere desteklerini esirgemeyen tüm Trabzonlu iş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
Yardımlardan dolayı Trabzon İl Öğrenci Temsilcisi Görkem Ulusoy’a ve Trabzon halkına canı gönülden teşekkür ettiğini vurgulayan Muş İl Öğrenci Temsilcisi Mazlum Doğan Demir ise, “Trabzon İl Öğrenci Meclisi Temsilcisi Görkem Ulusoy ve arkadaşları çok anlam dolu bir etkinlik gerçekleştirdiler. Sevgiye giden yolun paylaşmaktan geçtiğine inanıyoruz. Çocukların mutluluğunu, sevincini paylaşmak ile aradaki sevgi bağının güçleneceğine inanıyorum. Başta bizlere yardım gönderen tüm Trabzon halkına sonsuz sevgilerimi sunarım. Görkem kardeşime de bizleri kırmayıp buralara kadar geldiği için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Aldıkları hediyeler ile çok sevinen öğrenciler ise, “Trabzon’a selem olsun, bize her yer Trabzon ve Afrin’de Zeytin Dalı Harekatına katılan askerlerimiz için ‘Afrin’e selam olsun” dedi.

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