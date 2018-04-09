Trabzon Emniyet Müdürü Çevik Özel Harekat Polisleri'nin kamuflajını giyip yunuslarla devriye attı

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( TRABZON ) TRABZON



- Trabzon'da göreve geldiği 2017 yıl Eylül ayından bu yana farklı uygulamaları ile dikkat çeken Emniyet Müdürü Orhan Çevik, bu kez Özel Harekat Polisleri'nin kamuflajını giyip yunus timinde görevli polislerin kullandığı motosikletin arkasına binerek devriye attı. 10 Nisan Polis haftası dolayısıyla asayiş ve trafik denetimine çıkan Emniyet Müdürü Orhan Çevik'i yunus timleri ile birlikte motosiklet üzerinde görenler ise telefonları ile fotoğraf ve video çekti. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü görevine geçtiğimiz yıl Eylül ayı başında Iğdır’dan tayin olarak başlayan Emniyet Müdürü Orhan Çevik, ilginç uygulamaları ile dikkat çekmişti. Aranan zanlıları polislerine zimmetleyerek bulunup adalete teslim edilmesini ve böylece bir çok olayın aydınlatılmasını sağlayan Çevik, il merkezindeki okulların çıkışında öğrencileri takip ettirerek de suç odaklarına ulaşma başarısı göstermişti.

