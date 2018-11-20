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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Trabzon Dernekleri Federasyonu üyelerinden CHP’li Aygün hakkında suç duyurusu Haberi

Trabzon Dernekleri Federasyonu üyelerinden CHP’li Aygün hakkında suç duyurusu Haberi

Adliye önünde toplanan gruptan görüntü

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-Yapılan Açıklama
-Detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Trabzon Dernekleri Federasyonu üyeleri, CHP milletvekili İlhami Özcan Aygün hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Savcılığa dilekçe sunan dernek üyeleri Aygün, hakkında ‘Halkın bir kesimini alenen aşağılama’ suçundan dava açılmasını istedi. Trabzon Dernekleri Federasyonu üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün hakkında suç duyurusunda bulundu. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına gelen dernek üyeleri savcılığa suç duyurusu dilekçelerini sunduktan sonra basın açıklaması yaptı. Adliye önünde toplanan kalabalık adına açıklama yapan Trabzon Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İsmail Şatıroğlu, Aygün’e tepki gösterdi. Aygün'ün haddini aşarak Trabzonlulara hakaret ettiğini savunan Şatıroğlu, "Bu kişi halkın bir kesimini sosyal, sınıf, ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçunu işlemiştir. Bu kişi tarihi gerçekleri saptırmak suretiyle de, tarihe karşı suç işlemiştir. Trabzonlular, tarihi süreçler içerisinde her zaman devletinin, milletinin yanında yer almışlardır. Bu kişi yaptığı densizlik ve had bilmezlik nedeniyle kanunlara karşı hesap verecektir. Bu şahıs derhal milletvekilliğinden istifa etmelidir” dedi.
Aygün hakkında ‘Halkın bir kesimini alenen aşağılama’ suçundan dava açılması için suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamanın ardından adliye önünde toplanan grup buradan ayrıldı. (YM-ÖFA
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