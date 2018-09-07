Trabzon’dan Rusya ve Irak’a cami alemi ihracatı İzle

-Emin Özkara ile yapılan röportaj

-Alem çalışmasından görüntüler



( TRABZON -ÖZEL)- Bir zamanların gözde mesleği olan bakırcılık artık cami alemleri ve hediyelik eşya imalatı ile ayakta durmaya çalışıyor TRABZON



- Trabzon’da imal edilen cami alemleri, Rusya ve Irak gibi ülkelere ihraç ediliyor. Son yıllarda bakırdan yapılan mutfak eşyalarının yerini çelik eşyalara bırakmasıyla alternatif ürünlere yönelen bakırcılar özellikle cami alemi ve hediyelik eşya imal ederek ayakta durmaya çalışıyorlar. Trabzon’da yaklaşık 60 yıldır bakırcılıkla uğraşan Emin Özkara ,mesleklerinin gün geçtikçe yok olmaya başladığını belirterek alternatif ürünler imal ederek ayakta durmaya çalıştıklarını söyledi.



Özkara, son yıllarda kaybolmaya yüz tutan bakırcılık mesleğini cami alemi ve hediyelik eşya imalatı ile ayakta tutmaya çalıştıklarını ifade ederek özellikle Rusya ve Irak’a ihraç ettikleri cami alemleri sayesinde bir nebze olsun nefes aldıklarını söyledi.



Yurt içinden son dönemlerde cami alemi siparişinin artık azaldığını belirten Özkara, “1959 yılından beri bakırcılık mesleği ile uğraşıyorum. 1970 yılına kadar bakırcılık mesleği gözde bir meslekti. Artık Trabzon’da bakırcılık yok diyebiliriz. İmalatımız giderek azalıyor. Bakır işlerinde çalışacak yetişmiş eleman zaten yok. Yeni nesil geleceği pek olmayan bu mesleğe ilgi duymuyor. Dolayısıyla biz kazanacağız ki biz de çalışana verelim. Son dönemlerde cami alemi ve hediyelik eşya imalatıyla ayakta durmaya çalışıyoruz. Yaptığımız alemleri sadece Trabzon’da veya Türkiye’de satmıyoruz. Irak ve Rusya’ya da satışlarımız oluyor. O ülkedeki bazı firmalar bize sipariş vererek biz de o bölgelere gönderiyoruz. 1 yıl öncesine kadar ihracat oranlarımız çok güzeldi fakat şuan da biraz durgun. Cami inşa eden firmalar pek iş alamadıkları için bizden istekte bulunmuyorlar. Yurt içinde de pek hareketlilik yok. Geçen seneye göre satış oranları oldukça düşük. Eski yıllarda ayda 20-30 adet satarken şimdi sadece üçte bir oranında satış gerçekleştirebiliyoruz. İşler gelecekte iyi olabilir. Her yerde camilerimiz yapılıyor. Satışların artıp artmayacağını zaman gösterecek" dedi.



