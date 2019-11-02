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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Trabzon'daki şiddetli yağışın ardından iş yerlerindeki temizlik çalışmaları sürüyor Haberi

Trabzon'daki şiddetli yağışın ardından iş yerlerindeki temizlik çalışmaları sürüyor Haberi

temizlik çalışmalarından görüntü

Şiddetli Yağış Hasar Tespit Allah 

-Muhammet Kaya ile röportaj
-Samet Bayram ile röportaj
-Detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün gün boyu ve akşam etkili olan şiddet yağışın ardından zarar gören iş yerlerinde hasar tespit çalışmalarıyla birlikte temizlik çalışmaları da devam ediyor. Trabzon'da dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle Ortahisar ilçesindeki Pazarkapı mahallesinde akşam saatlerinde su baskınları yaşandı. İş yerlerini su basarken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yaşanan su taşkınlarına müdahale edildi. Su taşkınları nedeniyle maddi zararların oluştuğu dükkanlarda bugün hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapıldı. Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi Kadınlar Pazarı olarak bilinen alanda bulunan esnaflar iş yerlerini temizlerken, yaşanan maddi hasar nedeniyle büyük sıkıntıya girdiklerini belirtiler. Esnaflardan Muhammet Kaya, şiddetli yağış ile birlikte dükkanların içini su bastığını belirterek "Yollarda taşkınlar oldu. Dükkanlarımızı su bastı. Belediye ekipleri çalışmalarını yapıyor. Her dükkanda hasar tespit çalışması yaptılar. İnşallah mağduriyetimizi giderirler" ifadelerini kullandı. Samet Bayram ise "Kaldırımlardan su taşmaya başladı.
Korkunca kendimizi dışarıya karşıya attık. Lavabolar patladı. 2-3 ton civarında kestanem vardı onlar gitti. Diğer mallarımız da sulara kapıldı. Çok büyük bir mağduriyet yaşadık" ifadelerini kullandı.
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