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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Trabzon’daki selde 11 bina yıkıldı, 14 bina ağır hasar gördü İzle

Trabzon’daki selde 11 bina yıkıldı, 14 bina ağır hasar gördü İzle

- Selden arşiv görüntüler

( TRABZON )- Araklı Çamlıktepe’de meydana gelen selde kaybolan 2 kişinin arama çalışmaları sürüyor- Arama çalışmalarına 328 personel katılıyor- Araklı ilçesindeki 3 mahallede etkili olan selde 110 dekar fındık arazisi zarar gördü TRABZON

İş Makinesi Kamu Binası Hasar Tespit Helikopter Kadavra 


- Trabzon’un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran’da meydana gelen selin hasar tespit çalışmaları sürüyor. Selde 11 konut, işyeri, depo ve kamu binası yıkılırken, 14 bina ise ağır hasar gördü. Trabzon'un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran tarihinde aşığı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel sonrası kaybolan 2 kişinin bulunması için 328 kişilik ekip, 9. günde çalışmalarını sürdürüyor. Güzergah boyunca arama faaliyetlerini sürdüren ekipleri, kaya diplerinde de tarama yapıyor. 30 kişilik JAK timinin yanı sıra Trabzon, Samsun, Erzurum AFAD, Jandarma Sahil Güvenlik, Rize-Artvin Deniz Polisi, Erzurum Emniyet, Ordu İtfaiye, UMKE, 112, Kızılay, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Araklı Belediyesi, DSİ, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünden toplam 328 personelin katıldığı çalışmalarda 65 araç, 70 iş makinesi, 1 Koordinasyon tırı, 1 bot, 1 helikopter ve 1 kadavra köpeği yer alıyor. Selde büyük hasar gören Çamlıktepe mahallesinde yapılan hasar tespit çalışmalarında 7 konut, 1 işyeri, 1 depo ve 2 kamu binasının yıkıldığı, 11 konut ve 3 işyerinin ağır hasar aldığı tespit edildi. 11 konutun az hasar gördüğü selde 5 konut ise hasar görmedi. Sel nedeniyle tarımsal ve hayvansal zararların meydana geldiği Çamlıktepe’de 7 büyükbaş, 3 küçükbaş hayvan telef oldu. Yeşilyurt mahallesinde de etkili olan selde 25 kovan zarar gördü. Yeşilyurt’ta 30, Yüceyurt’ta 20, Çamlıktepe’de ise 60 dekar fındık arazisi zarar gördü. (OK-EK
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