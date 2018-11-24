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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Trabzon'da yüksekten düşen işçi öldü

Trabzon'da yüksekten düşen işçi öldü

- Olay yerinden detaylar - Cenazenin morga götürülmesiTRABZON (AA) - Trabzon 'un Ortahisar ilçesinde bir binanın dış boyasını yaparken düşen işçi hayatını kaybetti.İlçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Siyamoğlu Sokak'ta Sena Sitesi'nin dış cephe boyasını yapan Habil Şişman, dengesini kaybederek dördüncü kattan üçüncü katın balkonuna düştü.Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine gelen polis ile 112 Acil Servis ekipleri, başından darbe alan Şişman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Şişman'ın cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis Cenaze Gesi 

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