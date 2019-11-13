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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği sürüyor İzle

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği sürüyor İzle

Yıkımdan görüntü

Yıkım Gerginliği Jandarma Kaçak Kaçak Yapılaşma Kaçak Yapı 

-Yıkılan villanın görüntüsü
-Drone görüntüsü
-Detaylar

( TRABZON - DRONE)- Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'nda yıkılmalarına karşı çıkılan ve yan yana duran 5 villadan biri yıkıldı TRABZON

- Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'nda kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında yıkımına karar verilen ve bina ve yayla sakinleri tarafından yıkımlarına tepki gösterilen 5 villadan biri yıkıldı. Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'na dün geceden jandarma eşliğinde çıkan yıkım ekipleri yaylaya çıktıklarında durumu haber alan ve yaylaya gelen vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. Kendilerine yıkım tebligatı ulaşmadığını belirten yayla sakinleri ile yıkım ekipleri ve jandarma arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik nedeniyle jandarma ekipleri zaman zaman müdahalesini sertleştirirken, vatandaşlar jandarma ekipleri ile karşı karşıya kaldı. Bazı vatandaşlar yıkımı engellemek için yıkılacak 5 villanın çatısına çıkarken, tüm tepkilere rağmen yıkımına karar verilen 5 villadan biri yıkım ekipleri tarafından tamamen yıkıldı. (OK-ÖS-Y)
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