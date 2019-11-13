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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Trabzon'da yaylada olaylı yıkım devam ediyor İzle

Trabzon'da yaylada olaylı yıkım devam ediyor İzle

Yıkımdan ve vatandaşların yıkımı engel olmak istemelerinden görüntü

Biber Gazı Jandarma Kaçak Kaçak Yapılaşma Kaçak Yapı 

-Biber gazlı müdahale
-Detaylar

( TRABZON )- Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'nda yıkıma karşı çıkan vatandaşlara biber gazlı müdahalenin ardından yıkımlar hız kazandı- Bazı vatandaşlar yıkıma engel olmak için evlerinin çatısına çıkarken bazıları ise evlerinin içine girerek yıkımı durdurmaya çalışıyor TRABZON

- Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'nda kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında yıkımına karar verilen binaların yıkımları olaylı bir şekilde sürüyor. Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'na dün geceden jandarma eşliğinde çıkan yıkım ekipleri yaylaya çıktıklarında durumu haber alan ve yaylaya gelen vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. Kendilerine yıkım tebligatı ulaşmadığını belirten yayla sakinleri ile yıkım ekipleri ve jandarma arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik nedeniyle jandarma ekipleri zaman zaman müdahalesini sertleştirerek biber gazı kullanırken, Haçka obasında yan yana duran 5 villanın yıkımı biber gazlı müdahalenin ardından hız kazandı. Villalardan 3'ü yıkılırken, 2'sinin yıkımı ise çatısına çıkan ve evin içine giren vatandaşlar tarafından engellenmeye çalışılıyor. Haçka Yaylası'nda bu şekilde yıkılacak 13 binanın bulunduğu ve bu binaların tamamının 2108 yılından sonra yapıldığı öğrenildi. (OK-ÖS-Y)
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