Trabzon'da 'Uçurumun kenarındaki okul' yeni yerine taşınacak

-- Öğrencilerden görüntü

-- Yeni okulun yapılacağı alandan görüntü

-- Muhtar Suiçmez ile röp

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( TRABZON )- Trabzon'un Köprübaşı ilçesi Beşköy mahallesinde uçurumun kenarındaki dik yamaca yapılan okulun yerine mahalle merkezinde yeni bir okul yapılmaya başlandı TRABZON



- Trabzon'un Köprübaşı ilçesi Beşköy mahallesinde uçurumun kenarındaki dik yamaca yapılan ve mahalleye uzak olan okulun yerine mahalle merkezinde imece usulüyle yeni bir okul yapılmaya başlandı. Köprübaşı ilçesine bağlı Beşköy mahallesinde dağın yamacındaki Adnan Kahveci İlkokulu, 2012 yılında "Uçurumun kenarındaki okul" haberleri ile gündeme gelmişti. 1998 yılında Beşköy’de yaşanan sel felaketinin ardından 2003 yılında Beşköy Belediyesi için inşa edilen bina 2009 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildi. Dağın dik yamacına inşa edilen bina geçtiğimiz 2012 yılında basında afet riski taşıdığı iddiasıyla gündeme gelmişti. 96 öğrencinin bulunduğu Adnan Kahveci İlkokulu'nu uzak ve tehlikeli olduğu için istemeyen veliler birleşerek imece usulüyle bir kampanya başlattı. Yaklaşık 260 bin TL para harcayarak Beşköy mahalle merkezine yakın bir alanda 5,5 dönümlük bir arazi satın alarak yeni bir okul yapmak isteyen mahalle sakinleri adına konuşan Beşköy Dernek Başkanı ve Pınarbaşı Mahale Muhtarı Mahmut Suiçmez, yaşanan sel felaketinin ardından ilçe merkezinin tamamen boşaldığını hatırlattı. Suiçmez “1998 merkezimizde bir sel felaketi yaşadık. Beşköy merkez tamamen boşaldı. Daha sonra okul ihtiyacımız oldu. 3 kilometre yukarıda belediyenin bir binası vardı onu okul olarak kullanmaya başladık. Daha sonra belediyemiz aracılığıyla hayırsever bir vatandaşımız yardımıyla bir okul yapmaya başladık. Binayı hayırsever vatandaş yapacak ama çevre düzenlemesini biz yapacağız. İmar değişikliği yapıldı son aşamasına geldik en kısa zamanda inşaata başlayacağız. Kaya kısmında bir çalışma yapılacak. Süreçte bir tıkanma var ama yakın bir zamanda bunun aşılacağı sözünü verdiler” dedi.

Arsayı imece usulüyle açtıklarını dile getiren Suiçmez, “Zamanında yaklaşık 180 bin TL bir masraf edildi. Belediyenin de yardımıyla 5,5 dönümlük bir arazi aldık. Daha sonra çevre düzenlemesi ve duvarları yine imece usulüyle yaklaşık 80 bin TL masraf ile yaptık. Merkezden 3 kilometre uzakta belediyenin binası okul, bu yeterli gelmiyor. Beşköy’ün canlanması için bu okula ihtiyacımız var. Beşköy’ün merkezinde bu okul olmazsa olmazdır. Beşköy merkezde okul olmazsa buradan kimse gitmez” şeklinde konuştu.

Beşköy mahallesinde yaşayan Hasan Yıldırım isimli vatandaş ise mahalledeki göçün nedeninin okul olduğunu kaydederek, “Okulumuz yok. Mahalledeki göçün nedeni okul. Çocukları okutmak isteyenler başka ilçelere gidiyor” ifadelerini kullandı.

