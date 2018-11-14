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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Trabzon'da tarihi Tabakhane Köprüsü’nün çıkışında yol çöktü

Trabzon'da tarihi Tabakhane Köprüsü’nün çıkışında yol çöktü

Çöken yerden görüntü

Yağışlı Hava 

-Yolun ulaşıma kapatılması
-Şerit çekilmesi
-Köprüden detaylar

( TRABZON )- Yol tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı TRABZON

- Trabzon’un Ortahisar ilçesi tarihi Tabakhane Köprüsü çıkışında 2 gündür süren yağışlı hava nedeniyle yol çöktü. Alınan bilgiye göre, yapım tarihi Roma Dönemi'ne kadar dayanan bugünkü görüntüsüne ise 19. yüzyılda yapılan onarımlarla kavuşan tarihi Tabakhane Köprüsü’nün Tabakhane Camisi tarafındaki çıkışında bugün saat 16.15 sıralarında yol çöktü. Yolun çökmesinde Tabakhane Vadisi Peyzaj Projesi ve Boztepe Bağlantı Yolu inşaatının da etkili olduğu belirtilirken, yol tedbir amacıyla trafik ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı. Belediye ekipleri bölgede inceleme başlatırken, çökmeden tarihi köprünün zarar görmesinden endişe ediliyor. (BK-ÖS-Y)
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