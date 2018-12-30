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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Trabzon’da sokakta yaşayan 8 köpek ve 2 kedi ölü bulundu

Trabzon’da sokakta yaşayan 8 köpek ve 2 kedi ölü bulundu

- Telef olan hayvanlardan görüntü

( TRABZON ) TRABZON

Köpek Kamera Zabıta Polis Ekipleri Hayvan 


- Trabzon’un Akçaabat ilçesinde sokakta yaşayan 8 köpek ve 2 kedi ölü bulundu. Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki Söğütlü Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde vatandaşlar sabah saatlerinde sokakta yaşayan kedi ve köpekleri ölü olarak buldu. Boş bir arazide bulunan 8 köpek ve 2 kediyi ölü olarak bulan vatandaşlar durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Çöplerin yanına bırakılan etlerden yedikten sonra telef oldukları belirtilen hayvanlardan veteriner ekipleri numune aldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı
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