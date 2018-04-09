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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Trabzon’da soba zehirlenmesi: 2 ölü, 1 yaralı

Trabzon’da soba zehirlenmesi: 2 ölü, 1 yaralı

Olay yerinden görüntü

Hastane Yaşam Mücadelesi Karbonmonoksit Karbon Soba Zehirlenmesi 

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( TRABZON )- Trabzon’da sobadan sızan gazdan zehirlenen anneanne ile torunu hayatını kaybederken, bir torunu ise yaşam mücadelesi veriyor TRABZON

- Trabzon’un Araklı ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen anneanne ile torunu hayatını kaybederken, bir torunu ise yaşam mücadelesi veriyor. Alınan bilgiye göre, ilçenin Merkez mahallesi 19 nolu sokakta bulunan bir binanın 2. katında 2 torununa bakan 85 yaşındaki Kıymet Soyyiğit isimli anneannenin yaktığı sobadan sızan karbonmonoksit gazı ölüme neden oldu. Olayda anneanne ile torunu hayatını kaybederken, diğer torunu ise kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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