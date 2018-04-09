Trabzon’da soba zehirlenmesi: 2 ölü, 1 yaralı

-detaylar



( TRABZON )- Trabzon’da sobadan sızan gazdan zehirlenen anneanne ile torunu hayatını kaybederken, bir torunu ise yaşam mücadelesi veriyor TRABZON



- Trabzon’un Araklı ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen anneanne ile torunu hayatını kaybederken, bir torunu ise yaşam mücadelesi veriyor. Alınan bilgiye göre, ilçenin Merkez mahallesi 19 nolu sokakta bulunan bir binanın 2. katında 2 torununa bakan 85 yaşındaki Kıymet Soyyiğit isimli anneannenin yaktığı sobadan sızan karbonmonoksit gazı ölüme neden oldu. Olayda anneanne ile torunu hayatını kaybederken, diğer torunu ise kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

