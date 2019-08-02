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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Trabzon’da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü

Trabzon’da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü

Göle dönen yoldan görüntü

Polis Bild Şiddetli Yağış 

-Trafik ekipleri ve yolda güçlükle ilerleyen araçlar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon’da bu sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrasında Ortahisar ilçesinin doğu kesimindeki yollar göle döndü. Pelitli ve havalimanı mevkiinde etkili olan yağış sonrasında havalimanına giden yollar göle döndü, araçlar güçlükle ilerleyebildi. Trafik durma noktasına gelirken, trafik polisleri trafik akışını sağlamak için yoğun çaba sarfetti. Yağışların gün boyu etkili olması beklenirken, Karayolları ekipleri bölgedeki suyu tahliye etmek için yoğun çaba harcıyor.
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