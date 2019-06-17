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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Trabzon'da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü

Trabzon'da şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü

göle dönen yollardan detaylar

Şiddetli Yağış 

-araçlardan detaylaar

( TRABZON - 2) TRABZON

- Trabzon'da bugün akşam saatlerinde başlayan ve il merkezinde etkili olan şiddetli yağış sonrası yollar göle döndü. İl merkezi Ortahisar ilçesinde Reşadiye Kavşağı, Çömlekçi, Değirmendere ve Havalimanı mevkiinde yollar şiddetli yağış sonrası göle dönerken, trafik kilitlendi. Çok sayıda araç göle dönen yollar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar duruma isyan etti. Sanayi mahallesinde yer yer iş yerleri su baskınlarına maruz kalırken, araçlar yollarda kaldı. (BK-ÖS-Y)
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