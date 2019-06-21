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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Trabzon'da şiddetli yağış

Trabzon'da şiddetli yağış

- Şiddetli yağıştan detay - Sağanak yağışla birlikte il merkezi ve ilçelerindeki yollarda aksamalar yaşanıyor - Belediye ve camilerden vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları yönünde anonslar yapılıyorTRABZON (AA) - Trabzon 'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.İl merkezi ve ilçelerinde etkili olan yağış sonrası Karadeniz Sahil Yolu başta olmak üzere ara yollarda trafikte aksamalar yaşandı. Birçok mahallede ise su birikintileri oluşurtu, çoğu iş yerini su bastı.Şehir merkezinde bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanırken trafik ekipleri de sürücülere farklı güzergahlar kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.Bu arada, il merkezi ve ilçelerinde belediye hoparlörleri ile camilerden gece saatlerinde yağışın devam edeceği, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması yönünde anonslar yapıldı.Yağışın, ilerleyen saatlerde çevre illerde de etkili olması bekleniyor.

Güzergah Sağanak Yağış Elektrik Kesintisi 

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