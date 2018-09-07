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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Trabzon'da sağanak

Trabzon'da sağanak

- Selden detay - Yomra ilçesindeki Kalafka Deresi'nde taşkın nedeniyle güzergahtaki yolun bazı noktalarında çökme meydana geldiTRABZON (AA) - Trabzon 'un Yomra ilçesinde etkili olan sağanakta Kalafka Deresi'nde taşkın sonucu güzergahtaki yolun bazı noktalarında çökme meydana geldi.Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelinde etkili olan sağanağa bağlı bazı noktalarda heyelan yaşandığını söyledi.

Kalafka Deresi'nde su seviyesinin yükselmesiyle oluşan taşkın sonucu güzergahtaki yolun bazı noktalarında çökme meydana geldiğini belirten Sağıroğlu, "Özdil ve Kıratlı mahallelerine de ulaşımı sağlayan yol, dere kenarındaki çökmeler ve yola yamaçlardan kaya parçaları ve toprak birikintisi dökülmesi nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı. Belediye ekiplerinin çalışmasıyla yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı." dedi.
Sağıroğlu, Kılıçlı, Çamlıyurt, Yokuşlu ve Gülyurdu mahallelerinde de yer yer heyelanlar oluştuğuna dikkati çekerek, belediye ekiplerinin sorunları gidermek için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.Oymalı Mahallesi'nde tali yola bağlantı sağlayan beton köprünün yıkıldığını ifade eden Sağıroğlu, bazı noktalarda tıkanan menfezlerin açılması için çalışma yapıldığını sözlerine ekledi.

Güzergah Muhabir Trol 

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