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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Trabzon'da polis ekip otosu dereye uçtu: 1 şehit, 1 kayıp

Trabzon'da polis ekip otosu dereye uçtu: 1 şehit, 1 kayıp

olay yerinden görüntü

Şehit Polis Polis Memuru Memur Sağlık Ekipleri 

-sağlık ekiplerinden görüntü
-Ekiplerden görüntü
-arabanın parçalarından detaylar
-olay yeri resimleri

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon'un Maçka ilçesinde bir aracı kovalayan polis ekip otosu dereye uçtu. İlk belirlemelere göre 1 polis memuru şehit olurken, bir polis memur ise dere sularında kayboldu. Konuyla ilgili Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "gece saat 01.45’te Maçka ilçemizin Çatak mevkiinde Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli üç polis memurumuzun görev ifası sırasında içerisinde bulundukları resmi aracın dereye uçması sonucu, bir personelimiz şehit olmuş, bir personelimiz hafif yaralı olarak kurtulmuş, bir personelimiz ise akıntıya kapılmış olup kayıp durumdadır. Kayıp polis memurumuzun arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.
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