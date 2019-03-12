Trabzon'da özel bir üniversitede yangın



- Trabzon'da bugün sabah saatlerinde özel bir üniversitenin Yomra ilçesindeki binasında yangın çıktı. Çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor . Alınan bilgiye göre, Yomra ilçesinde bulunan özel bir üniversitede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın dış yüzeyi ve çatısı alev alırken, yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ederken, yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi.

