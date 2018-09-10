Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Trabzon'da okula uyum haftası başladı

Trabzon'da okula uyum haftası başladı

- Okulun genel görüntüsü - Sınıf öğretmeni Ayfer Atalar'ın konuşması - Öğretmen Bülent Aydın'ın konuşması - Veli Derya Yıldız'ın konuşması - Veli Huri Özer'in konuşması - Çocukların konuşması - Genel ve detay görüntülerTRABZON (AA) - İlköğretim okulları ile ana sınıflarına kayıt yaptıran öğrenciler, uyum programı için bugün okulla tanıştı. Trabzon 'da uyum haftası kapsamında aileleriyle Dumlupınar İlkokuluna gelen öğrenciler, okul bahçesinde oyun oynayarak sınıfa girecekleri saati bekledi.Aileleriyle sınıflara giren öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanıştı.Sınıf öğretmeni Ayfer Atalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 - 2019 yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, velilere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ederek, en az öğrenciler kadar kendisinin de heyecanlı olduğunu söyledi.

Öğretmen Bülent Aydın ise uyum süreci haftasında öğrencilerle buluştuklarını belirterek, "Aileleri ve öğrencileri yakından tanıyacağız. Ve güzel bir eğitim öğretim yılı geçireceğiz." dedi.
Öğrenci velisi Huri Özer de sabah heyecanla uyandıklarını ifade ederek, "2 çocuğumu ilkokula göndererek, o heyecanı geçirmiştim ancak bu kızımla heyecanım yeniden başladı.
Çok güzel bir duygu." diye konuştu.
Çocuğunun ilk kez okula başladığı için çok heyecanlı olduğunu anlatan Derya Yıldız da "Kızım büyüdü 6 yaşına geldi, inanın çok heyecanlıyım. Artık okullu oldu, dünyada bundan daha güzel bir gün olabilir mi?" ifadelerini kullandı.İlk kez öğrencilik heyecanı yaşayan çocuklar ise aileleriyle okula geldiklerini ve okulun güzel olduğunu ifade etti.
Bugün başlayan uyum haftası, 14 Eylül Cuma sona erecek.

Öğrencilik Öğretmenler Eğitim Öğretim Yılı Öğrenciler Okul Bahçesi 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
İran'daki Tarihi Zirveden Karelerİran'daki Tarihi Zirveden Kareler
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Başkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi HazırlandıCumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi Hazırlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı