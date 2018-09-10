Trabzon'da okula uyum haftası başladı

- Okulun genel görüntüsü - Sınıf öğretmeni Ayfer Atalar'ın konuşması - Öğretmen Bülent Aydın'ın konuşması - Veli Derya Yıldız'ın konuşması - Veli Huri Özer'in konuşması - Çocukların konuşması - Genel ve detay görüntülerTRABZON (AA) - İlköğretim okulları ile ana sınıflarına kayıt yaptıran öğrenciler, uyum programı için bugün okulla tanıştı. Trabzon 'da uyum haftası kapsamında aileleriyle Dumlupınar İlkokuluna gelen öğrenciler, okul bahçesinde oyun oynayarak sınıfa girecekleri saati bekledi.Aileleriyle sınıflara giren öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanıştı.Sınıf öğretmeni Ayfer Atalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 - 2019 yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, velilere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ederek, en az öğrenciler kadar kendisinin de heyecanlı olduğunu söyledi.
Öğretmen Bülent Aydın ise uyum süreci haftasında öğrencilerle buluştuklarını belirterek, "Aileleri ve öğrencileri yakından tanıyacağız. Ve güzel bir eğitim öğretim yılı geçireceğiz." dedi. Öğrenci velisi Huri Özer de sabah heyecanla uyandıklarını ifade ederek, "2 çocuğumu ilkokula göndererek, o heyecanı geçirmiştim ancak bu kızımla heyecanım yeniden başladı. Çok güzel bir duygu." diye konuştu. Çocuğunun ilk kez okula başladığı için çok heyecanlı olduğunu anlatan Derya Yıldız da "Kızım büyüdü 6 yaşına geldi, inanın çok heyecanlıyım. Artık okullu oldu, dünyada bundan daha güzel bir gün olabilir mi?" ifadelerini kullandı.İlk kez öğrencilik heyecanı yaşayan çocuklar ise aileleriyle okula geldiklerini ve okulun güzel olduğunu ifade etti. Bugün başlayan uyum haftası, 14 Eylül Cuma sona erecek.