Trabzon'da minibüs dereye yuvarlandı (1)

- Trabzon 'da minibüs dereye yuvarlandı - Vatandaşların yardım etmeye çalışmaları Trabzon 'da minibüs dereye yuvarlandıTRABZON (AA) - Trabzon 'un Maçka ilçesinde yolcu minibüsünün dereye yuvarlandığı kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çatak Mahallesi'nde, kar yağışının etkili olduğu yolda seyir halindeki yolcu minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkulukları yıkarak yolun alt kesimindeki dereye yuvarlandı.Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.Olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.