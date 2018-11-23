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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Trabzon'da kontrolden çıkan minibüs iş yerine girdi Haberi

Trabzon'da kontrolden çıkan minibüs iş yerine girdi Haberi

- - İş yerinin genel görüntüsü - Kazada meydana gelen hasardan genel görüntüTRABZON (AA) - Trabzon 'un Ortahisar ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün iş yerine girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 61 DN 965 plakalı minibüs, Yenimahalle'de kontrolden çıkarak 34 SB 5754 ve 61 BP 426 plakalı araçlara çarptı. Minibüs, daha sonra bir iş yerine girdi.Kazada, minibüs şoförü ile iş yerindeki bir kişi yaralandı.Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.İş yerinde hasara yol açan minibüs, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Minibüs Şoförü Hastane Trol 

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