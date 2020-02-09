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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Trabzon'da kar yağışı etkisini sürdürüyor İzle

Trabzon'da kar yağışı etkisini sürdürüyor İzle

- Atatürk Köşkü'nden görüntüler

Yabancı Turist Yağan Kar Yağışı 

-- Trabzon Botanik Park görüntüleri
-- Detaylar

( TRABZON ) - TRABZON

- Trabzon’da kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle şehirde kartpostallık görüştüler oluştu. Trabzon'da önceki gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sahil kesimlerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Karadeniz Sahil Yolu'nda maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, kar yağışının ardından kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Atatürk Köşkü'ndeki kar manzarası izleyenleri adeta büyüledi. Şehir merkezine 3 yıl aradan sonra yağan karın bölgedeki etkisini önümüzdeki günlerde de göstereceği öğrenildi. (OK-ÖS-Y)
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