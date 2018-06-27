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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Trabzon'da iki aile arasında kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Trabzon'da iki aile arasında kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Olay yerinden görüntü

Hastane Jandarma Akalan 

-Evin görüntüsü
-Ambulansların görüntüsü
-detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon'un Maçka ilçesinde bugün öğle saatlerinde yaşanan olayda baba ile oğlu silahla vurularak öldürülürken, biri çocuk 2 kişi de vurularak yaralandı. Alınan bilgiye göre, bugün saat 14.00 sıralarında Maçka ilçesi Esiroğlu Çayırlar mahallesinde Yusuf Yıldız isimli şahsın evine gelen baba Kenan Karakaş ve oğlu İsmail Karakaş, kızı Nuriye Akyüz ile ilişkisi olduğunu iddia ederek Yusuf Yıldız'ı darp etmek istedi. Bu sırada Yusuf Yıldız belinde bulunan ruhsatsız tabanca ile ateş ederek baba Kenan ve oğlu İsmail Karakaş'ı öldürürken, Nuriye Akyüz ile seken kurşunlardan oğlu Hasan Yıldız silahla vurularak yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayı gerçekleştiren Yusuf Yıldız ise suç aleti ile birlikte jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
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