Trabzon’da hava ulaşımına sis engeli



- Trabzon'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Trabzon’da dün akşam saatlerinden sonra etkisi gösteren yoğun sis nedeniyle Trabzon Havalimanında uçak seferleri iptal oldu. Havalimanın çevresinde görüş uzaklığı düşerken, sisin etkisini arttırması üzerine dün akşam saatlerinden itibaren uçaklar iniş ve kalkış yapamadı. Çok sayıda uçak seferinin iptal edildiği Trabzon’da sisin gün içinde zaman zaman etkisini sürdüreceği öğrenildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon’a inemeyen bazı uçaklar çevre illerdeki havaalanlarına yönlendirildi. (OK-ÖK-Y)

